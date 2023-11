Las celebraciones del Día de Muertos en SLCC son más que sólo tradición

To read this story in English, click here.

Para aquellos que asisten al Salt Lake Community College, la escuela es conocida por dar la bienvenida a personas de diferentes culturas y antecedentes, y con la representación viene la celebración, como en el Día de los Muertos.

Las celebraciones del Día de los Muertos de la escuela ocurrieron el 1 y 2 de noviembre en los campus de West Valley y Taylorsville Redwood. Durante la festividad, ampliamente observada en México y por aquellos de herencia mexicana, altares decorados con fotografías, alimentos, bebidas, papel maché y cempasúchiles cuentan la historia de los seres queridos y sirven para invitar a sus almas de vuelta a la tierra de los vivos.

“No es realmente enfocarte en la muerte, sino que te enfocas en la vida de la persona … Si tú perdiste a alguien y tienes bonitas memorias con esa persona, es recordar esas memorias,” dijo Idolina Quijada, gerente de servicios del centro de West Valley.

La celebración anual del Día de los Muertos en SLCC tiene muchos años de historia, pero Brenda Santoyo, gerente del SLCC Dream Center, dijo que los eventos solían ser muy diferentes a lo que los grupos escolares presentan ahora.

“Cuando era estudiante en el colegio, entre 2012 y 2016 … era muy diferente y parecía una competencia de altares patrocinada por el club de Latinos,” dijo Santoyo. “Competí, pero no se sentía bien hacer una competencia de altares.”

Cuando Santoyo asumió el papel de gerente del Dream Center, la forma en que la escuela celebraba el Día de los Muertos comenzó a cambiar. El centro, que ayuda a los estudiantes indocumentados a navegar SLCC, está ubicado en el Centro de West Valley y ahora actúa como organizador clave de la celebración anual.

“En los primeros años, se centraba más en talleres de calaveras de azúcar, y el año pasado fue cuando comenzamos a agregar todas las actuaciones,” dijo Santoyo.

En los últimos dos años, los organizadores del evento han invitado a mariachis y bailarines tradicionales a actuar. Este año, invitaron a bailarines de Hawái para honrar a las víctimas de los incendios forestales en Maui en agosto de 2023.

Los estudiantes de SLCC también participan en la planificación y organización de las actividades del evento a través del voluntariado. Alex Arrieta, estudiante de psicología, se ofreció como voluntario por primera vez este año y calificó estos eventos culturales como “muy importantes.”

“Creo que cuanto más comunidad tengamos, mejor,” dijo Arrieta. “Solo soy un número; mi voz es pequeña, pero si estamos juntos, puede ser muy fuerte.”

Para Letty Molina, un miembro de la comunidad, un aspecto clave de la realización de eventos como las celebraciones del Día de los Muertos es la unión de la diversidad cultural.

“Es muy interesante y de mucho valor [esta actividad],” dijo Molina. “Y no importa de qué país seamos sino lo importante es que nos estamos uniendo y entendiendo otras culturas.”