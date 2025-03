Migrantes: defensa y apoyo legitímo

75 personas, eso es lo que ICE debe detener al día para proceso de deportación. Utah aún no tiene un centro de detención.

Isaías Cambridge, un voluntario de Comunidades Unidas, una organización sin ánimos de lucro, destacó importantes detalles constitucionales durante el evento organizado por parte del club Native Indigenous Student Union. Llevado a cabo el día 18 de feb. En el Oak room, ubicado en el segundo piso del Student Center en Taylorsville.

Después de que su abuelo murió, Cambridge ha dedicado su vida a luchar por otros, siguiendo su ejemplo. Al ser voluntario, Cambridge no espera nada a cambio, sin embargo, es consciente de los riesgos en las comunidades migrantes y el cambio que puede generar en otros.

“Si Utah tuviera un centro de detención, el número de personas arrestadas por día incrementaría” Cambridge expresa. Por otra parte, al no tener un centro de detención, los detenidos por parte de ICE, estarían obligadas a irse a estados cercanos como Nevada, Colorado y Washington.

Las personas detenidas en otros estados deben buscar ayuda legal dentro del mismo estado donde se encuentren. Es decir, si son trasladadas de Utah a Nevada, deben contratar abogados en Nevada para asegurar una defensa legítima.

“Nuestra meta es detener esas interacciones. ¿Cómo hacemos eso?, primero debemos encontrar las estrategias que la Migra [ICE] usa, y que ellos han estado usando desde antes.” Cambridge afirma.

Sí, un agente de ICE se acerca a usted, debe tener todo en orden. Por ejemplo: su nombre bien escrito, su dirección real de donde vive, y la firma legible de un juez.

Derechos Constitucionales

Cambridge habla de dos enmiendas importantes que se relacionan a los derechos constitucionales.

Cuarta enmienda

“I do not give you permission to look in my things” (“No te doy permiso para que mires entre mis cosas”) sería una frase que el detenido podría referirse a la cuarta enmienda.

ICE podria revisar entre los documentos personales, para verificar el estatus migratorio, esto se considera una de las muchas estregias aplicadas.

Cambridge enfatiza que los detenidos deben pronunciar estas frases en voz alta y en inglés. Explica que, de no seguirse esta recomendación, ICE podría usarlo como una excusa ante los jueces, alegando que el detenido no tiene conocimiento del idioma, y presentar esto como una justificación en la corte.

Enmienda quinta, quedarse en silencio

Una persona detenida podría ponerse en riesgo de auto criminalización y auto deportación si firma algún documento sin entenderlo completamente, ya que podría estar aceptando voluntariamente su regreso a su país. Para Cambridge es fundamental no hablar, ni firmar absolutamente nada con tal de referirse a la quinta enmienda.

Si no es verificable la información de donde proviene, como del Utah District Court, ubicado en la parte superior central del documento, no podría ser valido.

Tarjetas preventivas

Las tarjetas rojas, o también llamadas “Red Cards”, contienen valiosa información, y se pueden encontrar en más de 19 idiomas, indican que hacer en caso de que ICE lo retenga, con cuatro simples acciones puede defenderse, aunque es importante acudir a una fuente que trabaje en el ámbito jurídico.

Do not open the door. (No abra la Puerta)

Do not sign anything. (No Firme Nada)

Remain Silent. (Permanezca en Silencio)

Ask to speak to an attorney and/or consultant. (Hable con un abogado o paralegal)

Cambridge también hace hincapié, en la posibilidad de que alguien como un ciudadano americano pueda ayudar solamente con hablar en voz alta los derechos de la otra persona y acudir a grabar lo que está ocurriendo. Con la condición es de que esta persona debe estar a 3 metros (10 pies) de la persona detenida, de lo contrario se consideraría intervención en el detenimiento.

Dream Center y su apoyo a la comunidad

Brenda Santoyo, hija de padres migrantes y gerente del Dream Center, destacó el compromiso de esta organización con los estudiantes. Para Santoyo, la situación que se vive actualmente es posible manejarla a través de herramientas de información que empoderen a la comunidad. Aunque hay limitaciones en cuanto a lo jurídico.

En el Agosto que viene, el Dream Center, cual abrió su propia locación en el 2019, después de que corriera bajo la Oficina de Diversidad y Relaciones Multiculturales (Ahora SEEA), celebrará su sexto aniversario, habiendo ayudado a muchos jóvenes a alcanzar sus metas académicas y satisfacer sus necesidades educativas.

El Dream Center se centra en ayudar a estudiantes sin importar su estatus migratorio como DACA e inmigrantes como objetivo, facilitar al acceso a la educación superior como encontrando becas, fondos y recursos necesarios.

El Dream Center ofrece la beca Bruin Dream Scholarship. Una beca financiada con fondos privados dirigida a estudiantes que constantemente encuentran obstáculos al momento de estudiar en una universidad, como el idioma, migrar desde otro país, y adaptarse a una nueva cultura.

“Acabamos recaudando fondos, creo que alrededor de $10,000 el primer año, y actualmente en los dos últimos años hemos recibido arriba de los $100,000 en donaciones, hemos crecido bastante,” comenta Santoyo.

En 2015, la beca benefició a 10 estudiantes. Para 2025, se espera que más de 60 alumnos sean beneficiados.

Santoyo también menciona que algunos colegas han comentado sobre estudiantes que se han acercado, sobre su carga académica o inclusive han considerado abandonar sus estudios debido a las nuevas políticas migratorias del nuevo gobierno. Sin embargo, enfatiza la importancia de fortalecer la comunidad mediante talleres, estrategias y colaboraciones con clubes y organizaciones como como NISU y E-portafolio.