Los clubes de tiro de dos universidades de Utah apuestan por la posesión responsable de armas

Esta historia se publica conjuntamente como parte de Utah College Media Collaborative, un proyecto histórico e interuniversitario que reúne a periodistas emergentes de Salt Lake Community College, University of Utah, Utah State University y Weber State University. La colaboración es un proyecto de Amplify Utah con el apoyo de PBS Utah.

Este artículo fue traducido por Marianna Lopez.

El aire invernal de las afueras de Logan es intenso en la mañana del 17 de febrero, y una rápida sucesión de lo que parecen petardos rompe el sonido predominante de un viento gélido e inquebrantable.

La fuente del ruido es una combinación de pistolas, rifles y escopetas disparadas por los propietarios de armas del Campo de Tiro Público de Cache Valley, que se encuentra a pocos kilómetros al oeste del centro de Logan y contiene dos campos de tiro.

En el interior del edificio situado al oeste, el club de tiro con escopeta de Utah State University se prepara para su entrenamiento semanal. Haedyn Buchanan prepara a sus tiradores asistentes para los ejercicios del día, que posteriormente les servirán de entrenamiento para una próxima competición nacional de tiro al plato.

El club de tiro de USU es uno de los dos clubes de tiro en las cuatro universidades de la Utah College Media Collaborative, junto con el club de tiro de la University of Utah. Las otras dos universidades de la Colaboración, Weber State University y Salt Lake Community College, no tienen clubes de tiro.

Pero todo lo que se necesita para formar un club es alguien como Buchanan, presidenta del club de tiro con escopeta de la USU, que lleva disparando rifles desde los 8 años y escopetas desde que tenía 15.

“La escopeta [de tiro] es lo que hice mientras crecía”, dijo Buchanan, un estudiante de último año en la USU que estudia comunicaciones técnicas y retórica y que fundó el club con otro estudiante en 2021. “Hay un equipo de tiro juvenil aquí en Logan y más de 10 clubes de tiro juvenil en Utah. Se vuelve competitivo, y puedes ir a los nacionales siendo un niño”.

El deporte del tiro

El equipo de la USU que dirige Buchanan está compuesto por 12 miembros, pero no todos compiten. El club se divide en “casual” y “competitivo”, y el equipo competitivo tiene dos eventos anuales importantes en los que participan cada año.

En su corta historia, el club de tiro ya ha cosechado éxitos, llevándose a casa múltiples trofeos, medallas e incluso un cinturón de la victoria.

En cada competición regional o nacional, y en los entrenamientos previos a los grandes eventos, el objetivo es disparar a blancos de arcilla con una escopeta. De uno en uno, los tiradores se sitúan al final de pasarelas de hormigón que conducen parcialmente a un campo embarrado, con cinco posiciones distintas en total.

Cuando están listos, el tirador grita: “Tira”. Alguien con un control remoto pulsa un botón, y un disco de arcilla con una raya naranja brillante atraviesa el aire en ángulo.

“Me encanta la disciplina [del tiro]”, dijo Chandler Wilson, miembro del club y estudiante de tercer año de ingeniería eléctrica en la USU. “Y hay tantos pequeños mecanismos que intervienen en el tiro y en la práctica del tiro”.

Wilson nunca había disparado una escopeta antes de unirse al club en la USU en su primer año. Dijo que aprecia el desafío, añadiendo que “descubrir cómo funcionan las armas también es divertido”.

La variedad de los deportes de tiro se pone de manifiesto en el contraste entre los clubes de la USU y la U, el último de los cuales alberga un equipo colegiado de pistola, en lugar de un club de deportes de escopeta. En lugar de disparar a blancos de arcilla móviles, los miembros del equipo de pistola de la U disparan con una mano a dianas de papel fijas, que parecen tableros de dardos.

Matt DeLong, facultad del departamento de física de la U, ayudó a formar el club en 1994 y sigue siendo su entrenador más implicado, dirigiendo los entrenamientos semanales en el sótano de un edificio del campus de la U. Al igual que el club de escopeta de la USU, el equipo de pistola de la U compite regularmente.

Este año, de los 14 participantes del equipo de la U, seis tiradores han obtenido plaza en los nacionales universitarios, que se llevarán a cabo en Georgia en junio. De las seis o siete pruebas de tiro de precisión más importantes a nivel mundial, el equipo de la U participa en tres: pistola de aire comprimido, pistola estándar y pistola deportiva.

Y para las tres pruebas, las normas de seguridad son claras e incluso están impresas en rojo en la pared del campo de tiro de la universidad. El oficial de seguridad del campo de tiro, Hyrum Davis, explica que las tres reglas principales son: “Siempre mantenga el arma apuntando en una dirección segura, siempre mantenga el dedo fuera del gatillo hasta que se esté listo para disparar y siempre mantenga el arma descargada hasta que se vaya a usar”.

La seguridad en el tiro se mantiene a través de la diligencia y el conocimiento

Wilson dijo que la apreciación de las armas viene acompañada con la necesidad de saber cómo funcionan y cómo mantenerse seguro cerca de ellas. Su prometida, dijo Wilson, solía estar nerviosa con las armas de fuego, pero cuando él le presentó la seguridad del tiro, ella comenzó a sentirse más cómoda con las armas.

“Muchas de las personas que he conocido que tienen miedo a las armas nunca habían tocado una antes”, dijo Wilson. “Y por eso tienen miedo”.

Wyatt Montgomery, miembro del club de escopeta de la USU, se hizo eco del sentimiento de Wilson. Dijo que la exposición a las armas es clave para desestigmatizar el deporte del tiro.

“Hay una mala reputación en torno a las armas porque no se oye hablar de ellas hasta que sucede algo malo”, dijo Montgomery. “Verlo como un deporte lo hace un poco más identificable … Como el baloncesto o el fútbol, es un deporte competitivo, por lo que puedes salir a verlo y no tener ningún problema. No se oye hablar [a menudo] de las armas en ese contexto, así que hay una extraña dinámica de que son ‘peligrosas'”.

Kade Meyer, otro competidor del club de tiro con escopeta de la USU, dijo que, aunque uno puede alquilar armas en el campo de tiro que frecuenta su equipo, poseer personalmente un arma ayuda a los miembros del equipo a saber cómo participar con seguridad en el deporte del tiro.

“Es mejor que los miembros tengan sus propias armas”, dijo Meyer. “Construye ese factor de seguridad que viene con la experiencia, y así podemos confiar en que estamos siendo seguros cuando estamos compitiendo”.

Los dormitorios de la USU permiten guardar las armas en contenedores cerrados con llave, explicó Wilson, y agregó que primero se debe pedir permiso al dormitorio. Wilson también hace hincapié en la importancia de desmontar sus armas cuando no están en uso.

Wilson dijo que sigue estrictamente las normas de seguridad de las armas, incluso cuando su arma está desmontada. Esto incluye tener un candado en la funda y en el arma misma, apuntar siempre en una dirección segura y tratar sus armas como si estuvieran cargadas, incluso cuando está seguro de que no lo están.

Pero la posesión responsable de armas, además de ser una cuestión de seguridad, también implica responsabilidad, según Amir, un competidor del equipo de pistola de la U que estudia ingeniería mecánica y que desea que su apellido se mantenga en privado.

“Sepa siempre dónde están sus propias armas de fuego y quién puede tener acceso a ellas”, dijo Amir. “Y reduce ese grupo. Si el arma está dentro de tu casa, limítela a su familia y asegúrese de que su casa está asegurada”.

Los beneficios reales de los deportes de tiro competitivos

Wilson dijo que el equipo de competición ha aportado numerosos beneficios a su vida.

“El tiro ha sido un gran alivio para el estrés”, dijo. “Me costó mucho adaptarme a la universidad cuando llegué por primera vez a la USU… luego encontré este equipo”.

Como presidenta del club de tiro con escopeta de la USU, Buchanan dijo que ha aprendido mucho sobre organización y comunicación, lo que también se ha alineado con su camino de grado.

“Definitivamente me ha enseñado muchas habilidades de liderazgo”, dijo. “Me ha ayudado especialmente con mi trabajo ahora: cómo tener habilidades de comunicación, ser capaz de hablar con mucha gente y organizar cosas como prácticas y grandes competiciones”.

En sus tres décadas como entrenador del equipo de pistola de la U, DeLong ha visto cómo el tiro mejora la confianza de los competidores en sí mismos.

“Las mismas habilidades casi académicas que te convierten en un buen tirador también te convierten en un buen estudiante en otros campos”, dijo DeLong. Dijo que los estudiantes atletas que él entrena en el equipo de pistola de Utah han añadido aptitud para el enfoque, la concentración y la gestión del tiempo de estar involucrado en el deporte de tiro de precisión.

“¿Sabes que, en otros deportes universitarios, la tasa de graduación entre los atletas se considera muy importante?” dijo DeLong. “Bueno, hasta donde yo sé, desde que se formó [el equipo de la U], hemos tenido una tasa de graduación del 100%”.

“Tenemos un programa que genera atletas”, dijo DeLong con orgullo.

Kyle Forbush informó y escribió esta historia como estudiante de periodismo en Salt Lake Community College.